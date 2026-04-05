Гламур
6984
2 хв

Співачка СолоХа висловилася про конфлікт з Цимбалюком і різко побажала йому "мудрості"

Артистка відверто прокоментувала їхні стосунки після чуток про роман.

Віра Хмельницька
Тарас Цимбалюк і СолоХа

Українська співачка СолоХа, справжнє ім’я якої Тереза Балашова, розповіла про конфлікт із актором Тарасом Цимбалюком, з яким раніше їй приписували роман.

Так, свого часу навколо артистів ширилися гучні плітки. У Мережі навіть приписували батьківство третьої дитини СолоХи актору. Втім, зірки неодноразово спростовували ці чутки. Попри це, як виявилося, зберегти дружні стосунки їм таки не вдалося.

До того ж помітно, що Тереза більше не грає з Тарасом в одній виставі й не з’являється з ним у публічному просторі. На проєкті «Наодинці з Гламуром» співачка зізналася, що нині вони не підтримують контакт, і актор не вітав її з народженням сина Акіма.

СолоХа і Тарас Цимбалюк / © instagram.com/soloha_official

Водночас співачка не втрималася від іронічного побажання на адресу колеги. І хоч насправді СолоХа зичить актору щастя в особистому житті, не обійшлося без уїдливої фрази про дітей.

«Ми посварилися. Тому він не вітав. У нього вже багато там дівчат з’явилося й дай Боже, щоб у нього теж були свої дітки. Цього бажаю йому, бо діти дають більше розуму й мудрості. Дуже бажаю йому мудрості», — зазначила Тереза Балашова у коментарі Анні Севастьяновій.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ВОЛКАНОВА ЗАБРАЛИ В ТЦК? ЧИ підозрює ТОПОЛЯ КОЛИШНЬОГО У ЗЛИВІ відео? Зіркові РОЗБІРКИ

Нагадаємо, нещодавно зірка 90-х Валерій Дятлов, більш відомий як Лері Вінн розкрив подробиці конфлікту з Олегом Винником. Артисти не поділили між собою сценічний образ.

