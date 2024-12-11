Співачка SOWA після влаштованого нею "рейду" ТЦК у Львові відповіла на звинувачення в хайпі на війні

Співачка-початківиця SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, прокоментувала гучний скандал, який розгорівся довкола неї через фейковий рейд ТЦК у Львові.

Так, сестра та подруга артистки одягнули військову форму, підходили до чоловіків, перевіряли їхні документи, після чого запрошували на концерт виконавиці. Однак у Мережі доволі неоднозначно відреагували на цей перформанс. SOWA розкритикували та звинуватили в хайпі на війні.

У "Сніданку з 1+1" співачка прокоментувала гучний скандал, що розгорівся довкола неї. Артистка запевняє, що не мала на меті когось образити. За словами SOWA, вона лиш хотіла таким чином "показати хороший бік людей у формі", а також закликати бути свідомими. Тим не менш, виконавиця перепросила, якщо її дії когось образили.

Співачка SOWA влаштувала у Львові "рейд" ТЦК та серйозно оскандалилася

"На меті у нас було показати хороший бік людей у формі, а також ще раз закликати наших людей бути сумлінними перед державою і що не завжди це є про негатив. Якщо ідея моєї команди когось образила, я хочу щиро вибачитися і сказати, що у нас на меті не було жодних бажань когось принизити чи образити, а тим більше наших військових. Я з повагою ставлюся до всіх героїв і героїнь", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, днями SOWA у доволі неоднозначний спосіб вирішила привернути увагу до свого концерту у Львові. Сестра та подруга артистки переодягнулися в працівниць ТЦК, перевіряли у чоловіків документи, після чого запрошували на виступ артистки. У Мережі розкритикували такі дії виконавиці. Зокрема, блогер Богдан Беспалов переконаний, що це хайп на чутливій для українців темі.

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