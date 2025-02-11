Співачка SWOIIA після заяви про роман з MELOVIN здивувала, як проведе День закоханих: "Час для себе"

Українська співачка SWOIIA змусила шанувальників насторожитися.

Річ у тому, що вона зробила нову заяву про стосунки зі співаком Melovin. Донедавна закохані з'являлися разом на публічних заходах і говорили про кохання та іскру. Проте останнім часом про них майже нічого не чути. Тим часом SWOIIA ще більше підлила олії у вогонь, зазначивши, що День закоханих проведе наодинці. Після таких неоднозначних слів, вона все ж додала, що зараз "щаслива у стосунках".

SWOIIA про роман з MELOVIN

"Я дуже люблю готувати. Тому приготую смачну собі вечерю, запалю свічки, буде романтичне побачення з собою. Я зараз щаслива у стосунках. Але іноді треба приділяти час для себе. Тому що я дуже часто перебуваю з людьми в контакті через роботу. Тому хочеться присвятити час собі", - розповіла SWOIIA "Нашому радіо".

Доволі тепло на зізнання відреагував і сам обранець виконавиці. Melovin у коментарях написав комплімент коханій: "Я завжди усміхаюсь, коли натрапляю на відео з тобою".

Нагадаємо, нещодавно Melovin повідомив, що змінює професію та розкрив, яку нову кар'єру буде розвивати.

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