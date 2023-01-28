Співачка TAYANNA проникливою дуетною піснею з білорусами довела фанів до сліз

Українська співачка TAYANNA та гурт з Білорусі NaviBand представили емоційну дуетну композицію "Біжи".

Трек залунав українською та білоруською мовами. NaviBand познайомились з TAYANNA минулого року. Між ними зав'язалася міцна дружба і саме тоді виникла ідея записати разом пісню. Згодом з'явилася композиція "Біжи", де TAYANNA виступила автором української частини тексту.

"Коли я почула перші чернетки цієї пісні – пів ночі проплакала. В той період я перебувала в такому стані, коли хочеться слухати тільки душу, бігти якомога далі від порад людей. Довіритись своєму серцю. NaviBand це теж відчували зі свого боку, ми перетнулись у цих емоціях. Мені взагалі імпонує їхня внутрішня глибина, тому ця пісня дуже точно відображає наші спільні почуття – і, сподіваюсь, буде зрозумілою кожній людині вільного світу. Адже її спрямованість, настрій пробиваються через мову, зчитуються навіть тими, хто не розуміє білоруської", – прокоментувала TAYANNA.

Зазначимо, що 2017 року дует з Мінська NaviBand представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення" у Києві. Під час активних протестів у Білорусі 2020-го року проти режиму Лукашенка учасники колективу через свої політичні переконання були змушені покинути країну. Тоді ж музиканти отримали статус "заборонених артистів" у Білорусі.

Сьогодні вони активно гастролюють Європою та збирають кошти на підтримку українців, постраждалих від повномасштабного вторгнення росії.

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