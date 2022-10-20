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Співачка Ultra, чоловіка якого вбили російські окупанти, випустила символічну пісню

Співачка Ultra, чоловіка якого вбили російські окупанти, випустила символічну пісню

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Співачка Ultra, чоловіка якого вбили російські окупанти, випустила символічну пісню

Співачка Ultra

Артистка випустила трек англійською "Don't cry for a love".

Українська співачка Ultra від початку повномасштабного вторгнення РФ до України випустила пісню.

Трек вийшов англійською мовою і має назву "Don't cry for a love". Як зізналася Ultra, для неї ця композиція символічна.

Як ми писали раніше, у перші дні війни артистка втратила свого чоловіка та ледь сама не загинула від куль російських окупантів, рятуючись з-під обстрілів на трасі біля Білої Церкви.

"Пісня "Don't cry for a love" була написана ще до війни, але, на жаль, вона стала символічною для мене. Це пісня про втрачене кохання. Багато хто з нас тим, чи іншим чином втрачав своє кохання. Особливо зараз, в такий скрутний час, під час війни…Пісня передає настрій 2000-х на сучасний лад. Я би охарактеризувала цю пісню, як "Гімн втраченого кохання",- ділиться Ultra.

Ultra співпрацює з авторами, а також пише сама. пісню "Don't cry for a love" співачка також написала сама.

Виконавиця хотіла би асоціюватись у людей з щирістю, душею, новим подихом української та європейської музики.

"Пісня "Don't cry for a love" – це вир емоцій: мікс ностальгії та романтики, спогад про кохання, яке вже не повернути. Пісню написала я, а аранжування зробив Dj Fimaro, якого, на жаль, забрала клята війна. Наразі я мрію лише про одне: перемогу нашої країни в цій війні. А після виступити на концерті до Дня перемоги для наших людей та захисників",- розповідає співачка

Співачка Ultra – це молода кров, нове ім'я української та європейської музики. Модний саунд-мікс 2000-х на сучасний лад.

Нагадаємо, місяць тому співачка Ultra розповіла, як окупанти вбили її чоловіка під Києвом і як вона сама ледь не загинула.

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