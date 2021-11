Співачка, яка помочилася на фаната на сцені, вперше прокоментувала інцидент

Софія Уріста сказала, що "зайшла вже надто далеко".

Американська співачка, солістка кавер-гурту Brass Against Софія Уріста своїм неочікуваним вчинком на фестивалі Welcome To Rockville у США наробила галасу на весь світ.

Тоді, нагадаємо, знаменитість викликала фана на сцену, поклала на підлогу та помочилася на нього. Виконавиця певний час мовчала, аж от днями вперше прокоментувала свою витівку.

Певно артистка довго терпіла і не знала, як то краще зробити

За словами Урісти, вона завжди розмежовує обмеження у музиці та на сцені, однак того вечора зайшла вже надто далеко.

instagram.com/sophiaurista

"Я люблю свою родину, бенд і фанів більше за все і я знаю, що декого образило те, що я зробила. Я вибачаюся перед ними і хочу, щоб вони знали, що я не хотіла завдавати їм болю. Я не артистка, яка шокує. Я завжди хочу ставити музику на перше місце. Я вдячна вам за вашу любов та підтримку", - написала Софія.

