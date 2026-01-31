Співачка Йолка остаточно зрадила Україну та отримала громадянство Росії

Йолка / © instagram.com/elkasinger

Реклама

Скандальна співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, остаточно зрадила Україну.

Артистка відмовилась від українського громадянства на користь російського. Принаймні, саме так стверджують пропагандисти РФ. Зазначається, що в скандальної артисти виникли проблеми з бізнесом у Росії. Річ у тім, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців минув. Документ виконавиця не змогла оновити. Тож, через недійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити фірму в РФ.

Проте Йолка намагається не втратити бізнес. Тож, вона нібито відмовилась від українського громадянства та вже отримала російське. Від коментарів представники Йолки відмовились.

Реклама

Йолка / © instagram.com/elkasinger

До речі, днями стало відомо, що скандальна співачка таємна вийшла заміж. Хоч чоловіка вона приховувала, але в Мережі його особистість швидко з'ясували. Ним виявився співак родом з Одеси Рожден Анусі, який теж, попри повномасштабну війну в Україні, вирішив залишатися в Росії та заробляти там криваві рублі. Новий паспорт артистка нібито отримала перед тим, як укласти шлюб.

Зазначимо, Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії. Коли РФ вторглась на українські землі, то виконавиця відмовчувалась. Проте Іванців демонструвала свою позицію тим, що залишилась в РФ, продовжила заробляти там криваві рублі та підігрувала росіянам, коли зі свого хіта "Прованс" позбувалась згадок про аеропорт Бориспіль.