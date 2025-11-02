Співачка Йолка позбулася зі свого хіта згадки про Бориспіль і зганьбилася цинічним виступом у Москві

Співачка Йолка / © instagram.com/elkasinger

Реклама

Скандальна співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, прибрала зі свого хіта згадку про Бориспіль і зганьбилась цинічним виступом у Москві.

Від початку повномасштабної війни виконавиця дотримувалась мовчанням. А це ж, схоже, за допомогою творчості співачка показала своє остаточне ставлення до України. У пісні Йолки "Прованс" була згадка про Бориспіль – "Ведь завтра в 7:22 я буду в Борисполе". Утім, виконавиця, яка, до речі, живе в Росії, позбулася цих слів. Тепер ці рядки звучать так: "Ведь завтра в 7:22 я буду лететь к тебе".

Ба більше, Йолка вже й виконала видозмінений текст. Співачка цинічно виступила в Москві, де порозважала росіян хітом. Вочевидь, таким чином Йолка хотіла потішити вуха жителів країни-агресорки.

Реклама

Зазначимо, Йолка ще до початку повномасштабної війни жила та працювала в Росії. Про російське вторгнення виконавиця вирішила відмовчуватися. Утім, вона демонструвала свою позицію, адже не стала покидати РФ, а натомість продовжила давати концерти і заробляти кроваві рублі. А це ж Йолка остаточно показала, що Україна її не цікавить, як і байдуже на злочини, які коять росіяни на українських землях.

Нагадаємо, нещодавно російський співак-путініст Akmal' вирішив у Казахстані висміяти синьо-жовті кольори. Однак він не врахував один нюанс, через що й поплатився за свої слова.