Співачка Юлія Думанська ніжно привітала чоловіка з днем народження

Коханому артистки виповнюється 51 рік.

Українська співачка Юлія Думанська розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 1 лютого, день народження святкує чоловік артистки, львівський бізнесмен Григорій Козловський. З цієї нагоди на сторінці в Instagram Думанська поділилася фотографією,на якій постає разом з коханим.

Під знімком Юлія залишила ніжні слова: "Happy birthday my Great Man. Словами не передати, в піснях не оспівати моїх почуттів до тебе! Ти заслуговуєш бути найщасливішим".

Юлія Думанська з чоловіком / instagram.com/julia_dumanska

До привітань долучилися підписники сторінки Думанської: "Вітаю вас. Залишайтесь завжди такими прогресивними, цікавими та молодими", "І ми вітаємо вашого супер тата, супер чоловіка і просто Great man з днем народження. Гришо, ти супер молодець і класна людина, любимо тебе".

Юлія Думанська з чоловіком / instagram.com/julia_dumanska

Зазначимо, що 30-річна Юлія Думанська та 51-річний Григорій Козловський одружилися 2018 року. Подружжя виховує двох спільних дітей – доньку Діану та сина, який з'явився на світ 9 травня 2020 року.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми / instagram.com/julia_dumanska

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