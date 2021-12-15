Співачка Юлія Думанська у бікіні похизувалася райським відпочинком на Мальдівах і показала чоловіка

Співачка Юлія Думанська у бікіні похизувалася райським відпочинком на Мальдівах і показала чоловіка

Подружжя влаштувало собі романтичну відпустку.

Українська співачка Юлія Думанська разом з чоловіком, львівським бізнесменом Григорієм Козловським провели романтичну відпустку на Мальдівах.

Про це артистка розповіла на сторінці в Instagram. Юлія поділилася казковими кадрами з відпочинку. На фото знаменитість постає у чорному купальнику, який ідеально підкреслив її фігуру.

instagram.com/julia_dumanska

Окрім того Думанська похизувалася стрункими формами і в квітчастому бікіні. Разом з Юлією на знімках постають й їхні з Козловським підрослі діти.

instagram.com/julia_dumanska

instagram.com/julia_dumanska

Також виконавиця похизувалася зворушливими кадрами з чоловіком. На них Юлія та Григорій ніжно обіймаються та цілуються. "Моє все", - підписала фото з коханим артистка.

instagram.com/julia_dumanska

Шанувальники, своєю чергою, зізналися, що захоплюються Думанською та її родиною: "яка гарна і неймовірно ніжна родина", "краса. Неймовірно гарненькі. Щастя вам і добра", "ви просто приклад для інших".

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