Співачка-зрадниця Лоліта зізналася, яке громадянство має її донька та куди вона переїхала з України

Скандальна співачка Лоліта Мілявська, яка нині перебуває на території РФ, відверто розповіла про свою родину, яка до повномасштабного вторгнення проживала в столиці України.

Як зізналася Мілявська, після початку війни в Україні її мама й донька виїхали з Києва до Болгарії. І додала, що її донька Єва, яка страждає від психічного захворювання, синдрому Аспергера, мала російське громадянство. Тому вона разом з бабусею переїхала до Болгарії, де у співачки-зрадниці з 2006 року була придбана квартира.

Лоліта Мілявська

"Я вивезла родину з України до Болгарії. Моїй мамі 81 рік, з яких 79 вона прожила в Україні. Донька моя у бабусі з першого класу. До того ж моя дитина не є найздоровішою, тому за нею потрібен особливий догляд. І бабуся – це краще, ніж чужа жінка. І мені треба було вивезти доньку, тому що у неї російський паспорт. Болгарія – країна проста. У мене там з 2006 року квартира. Там неначе життя зупинилося. Там люди не обговорюють політику, її взагалі майже не показують по телевізору й всі в дружніх стосунках, допомагають", - зізналася Лоліта Лоліта в інтерв'ю Віталію Серуканову.

Нагадаємо, нещодавно Лоліта Мілявська неочікувано заявила, що після смерті прагне розвіяти свій прах в Україні.

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