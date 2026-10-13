Співачка-зрадниця Maruv розлучилась з чоловіком, з яким під час війни втекла з України

Скандальна Maruv / © instagram.com/maruvofficial

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Співачка-мовчунка Maruv, справжнє ім’я якої Анна Корсун, оголосила про розлучення з чоловіком.

Про розрив скандальна виконавиця повідомила в Instagram. Maruv опублікувала допис, в якому зазначила, що більше не разом із чоловіком Олександром Корсуном. Пара розірвала стосунки після 14 років шлюбу. Причину розриву скандальна Maruv називати не стала, а також відмовилась коментувати розлучення.

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«Ми з моїм чоловіком завершили стосунки, що тривали 14 років. Життя триває, тепер кожен із нас піде своєю дорогою. Подробиці нашого розлучення виносити в публічний простір я не стану», — оголосила скандальна Maruv.

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Maruv із колишнім чоловіком / © instagram.com/maruvofficial

Позиція скандальної Maruv щодо війни в Україні

Коли розпочалась повномасштабна війна в Україні, Maruv обрала мовчання. При цьому з’ясувалось, що скандальна виконавиця на той момент перебувала в Києві. Принаймні, у червні 2022 року її бачили разом із чоловіком в одному з приватних пологових столиці. До речі, під час вагітності виконавиця поводилась так, ніби війни немає, та роздавала російським медіа інтерв’ю, де розповідала про свій стан.

Після народження первістка Анна та Олександр виїхали з України. Вони оселились за кордоном, зокрема, жили в ОАЕ. При цьому коментувати війну в Україні Maruv відмовляється. Однак вона не цуралась співпрацювати з росіянами, продовжила роботу з російським лейблом та випускала пісні на музичних платформах РФ.

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