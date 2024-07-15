Співачку Lama затримала поліція просто перед благодійним концертом – подробиці

Українську співачку Наталю Дзеньків, відому під псевдонімом Lama, затримали працівники поліції.

Так, виконавиця вирушила до Львову, щоб дати там черговий благодійний виступ і зібрати гроші на FPV-дрони для 2-ої Галицької бригади Національної Гвардії України. Втім, перед виступом співачку неочікувано зупинили працівники поліції. І запропонували поспівпрацювати з Національною поліцією України, взявши участь у соціальній акції для запобігання ДТП з пішоходами у нічний час. Lama залюбки погодилася і у фотоблогу наголосила на важливості дотримання дорожніх правил.

Lama

"Вчора (14 липня – прим. ред.) перед виступом у Львові я долучилась до соціальної акції для запобігання ДТП з пішоходами у нічний час у співпраці з Національною поліцією України. Особливо важливим є дотримання правил дорожнього руху, і ще більшої уваги цьому треба приділяти вночі та за умов низької видимості на дорогах. Водії повинні використовувати фари дальнього світла, забезпечувати постійну концентрацію уваги та дотримуватися безпечної швидкості. Пішоходи, у свою чергу, повинні бути забезпечені світловідбиваючими елементами (флікерами) для підвищення видимості на дорозі. Також це стосується велосипедистів, тих хто рухається безпосередньо по одній дорожній смузі з транспортними засобами, пам’ятайте, що такий рух є вкрай небезпечним. Батьки мають слідкувати за тим, щоб їхні діти мали такі світловідбивні аксесуарами, та проводити з ними роз’яснювальні бесіди про безпеку на дорозі", - наголосила артистка.

Зрештою, після роз'яснювальних робіт Lama виступила на благодійному фестивалі. За її участі вдалося зібрати понад 265 тис. грн для захисників і захисниць.

"Під час благодійного концерту у Львові вдалось зібрати більше 265 тис. грн! Виручені кошти БО-організатор спрямував на FPV-дрони для 2-ої Галицької бригади Національної Гвардії України. Безмежно дякую всім хто був зі мною в цей вечір і долучився до збору", - розповіла Наталя.

Нагадаємо, нещодавно актор Алек Болдвін опинився у суді. Після звинувачень його у вбивстві українки Галини Гатчинс вже відомо його вирок. Знаменитість не стримував сліз, коли заслуховував його.

Читайте також: