Співачку Lizzo звинуватили в домаганнях та подали на неї до суду

Гучну заяву зробили троє танцівниць шоу виконавиці.
Відому американську співачку та реперку Lizzo звинуватили в домаганнях та подали на неї до суду.
Як пише Daily Mail, позивачками стали танцівниці шоу виконавиці Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігез. Вони стверджують, що Lizzo створила на робочому місці токсичне середовище та примушувала робити непристойні речі.
Зокрема, після концерту артистка змушувала всіх учасників йти до стриптиз-клубів. Танцівниці стверджують, що Lizzo нібито заохочувала всіх обов'язково торкатися оголених стриптизерок та їсти банани з їхніх інтимних місць.
Також танцівниці у своєму позові стверджують, що співачка, яка пропагує бодіпозитив, приділяє надмірну увагу вазі учасників балету. Одну з танцівниць шоу артистка навіть звільнила, коли та набрала кіло та не відповідала стандартам.
Окрім того, Lizzo змушувала танцювальний гурт виснажливо тренуватися. Одна з танцівниць нібито навіть справила потребу в штани під час репетиції, тому що не могла відійти до туалету під страхом втратити роботу. Після цього дівчині дали прозоре вбрання та змусили танцювати без спідньої білизни.
Наразі представники Lizzo відмовилися від будь-яких коментарів на цю тему. Тим часом колишня учасниця танцювального балету співачки Кортні Голлінквест, яка працювала з нею 2020 року, публічно підтримала танцівниць.
"Я не є позивачкою, але це був і мій досвід під час перебування у команді… Я дуже аплодую сміливості танцівниць, які наважилися пролити на це світло", - написала Кортні.
Нагадаємо, нещодавно з Кевіна Спейсі зняли всі звинувачення у справі про секс-домагання до чоловіків. У суді актор здивував реакцією на його виправдання.
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