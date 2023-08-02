Співачку Lizzo звинуватили в домаганнях та подали на неї до суду

Відому американську співачку та реперку Lizzo звинуватили в домаганнях та подали на неї до суду.

Як пише Daily Mail, позивачками стали танцівниці шоу виконавиці Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігез. Вони стверджують, що Lizzo створила на робочому місці токсичне середовище та примушувала робити непристойні речі.

Зокрема, після концерту артистка змушувала всіх учасників йти до стриптиз-клубів. Танцівниці стверджують, що Lizzo нібито заохочувала всіх обов'язково торкатися оголених стриптизерок та їсти банани з їхніх інтимних місць.

Lizzo / Фото: Associated Press

Також танцівниці у своєму позові стверджують, що співачка, яка пропагує бодіпозитив, приділяє надмірну увагу вазі учасників балету. Одну з танцівниць шоу артистка навіть звільнила, коли та набрала кіло та не відповідала стандартам.

Окрім того, Lizzo змушувала танцювальний гурт виснажливо тренуватися. Одна з танцівниць нібито навіть справила потребу в штани під час репетиції, тому що не могла відійти до туалету під страхом втратити роботу. Після цього дівчині дали прозоре вбрання та змусили танцювати без спідньої білизни.

Lizzo / Фото: Associated Press

Наразі представники Lizzo відмовилися від будь-яких коментарів на цю тему. Тим часом колишня учасниця танцювального балету співачки Кортні Голлінквест, яка працювала з нею 2020 року, публічно підтримала танцівниць.

"Я не є позивачкою, але це був і мій досвід під час перебування у команді… Я дуже аплодую сміливості танцівниць, які наважилися пролити на це світло", - написала Кортні.

Реакція колишньої танцівниці Lizzo на скандал / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, нещодавно з Кевіна Спейсі зняли всі звинувачення у справі про секс-домагання до чоловіків. У суді актор здивував реакцією на його виправдання.

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