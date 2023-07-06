Співачку Лоліту "поховали" у Німеччині: близькі артистки її оплакують

Співачка-путіністка Лоліта Мілявська, родом з Закарпаття, повідомила, що її "поховали".

Артистка, яка підтримує вбивства українців, у себе на сторінці в Instagram розповіла, що стала жертвою шахраїв. З номера Лоліти телефонують друзям співачки, та навіть надсилають голосові повідомлення, які вона раніше комусь записувала, і просять переказати гроші.

Також, за словами Лоліти, у Мережі з'явилася інформація, що її поховали. І з'явилася ця новина у Німеччині:

"Дякую вам, я тепер знаю, хто за мною буде плакати, коли з'явилося повідомлення, що я здохла. Але, з'явилося воно чомусь дивним чином лише у Німеччині і всі, в кого там родичі, мене оплакали", - сказала путіністка.

Лоліта Мілявська / Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення рф до України Лоліта Мілявська, яка народилася у Мукачево, підтримала криваву політику путіна та вбивства мирних людей в нашій країні. В нещодавньому інтерв'ю Лоліта розповідала, що на її маму у центрі Києва напав "бендерівець", і що нібито в шкільні роки її в Україні цькували, бо в неї тато – єврей.

Зазначимо, що 7 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських артистів. Санкції передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на участь у приватизації, позбавлення всіх державних нагород України та багато іншого. Під ці санкції потрапила і співачка Лоліта.

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