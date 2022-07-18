Співачку Юлію Думанську пограбували у Франці: "До квартири залізли злодії"

Виконавиця розповіла, що невідомі зловмисники вночі вдерлися до її орендованої квартири та вкрали цінні речі.

Юлія зізнається, що одразу цього й не помітила. Їй про це розповіла сусідка, яка теж стала жертвою крадіїв. Жінка попередила Юлію, аби та була більш пильною, адже їх вночі пограбували.

"Вночі до нас до квартири залізли злодії. Нас пограбували. Причому ніхто цього не чув. Я вночі одна почула, лише як рипнули двері, але подумала, що не може ніхто залізти до квартири. Прокидаємося вранці, і я виходжу із апартаментів, і мені говорить сусідка: "Будьте обережні, бо до мене вночі заліз грабіжник. Я просто його побачила. Він ходив із ліхтариком моїми апартаментами", - розповіла Думанська в інтерв'ю Славі Дьоміну в ефірі "Слава+".

Юлія Думанська / Фото: instagram.com/julia_dumanska

Як Юлія прийшла додому, то одразу ж перевірила, чи всі її речі на місці. Виявилося, що немає годинника та грошей, а саме 5 тисяч євро. Та не лише вкрали речі співачки. Також у квартирі зникли гроші її подруги, яка тоді мешкала з ними.

"В мене біля виходу з апартаментів лежав гаманець із грошима, годинник. З ранку, коли ми виходили з дому, я запитала у доньки, чи не брала вона мій гаманець. Вона відповіла, що ні. Коли ми прийшли додому, я не знаходжу свого гаманця, і моя подруга, яка приїхала до нас, у неї також зникли з сумки гроші. Я розумію, що все ж таки хтось до нас заліз", - поділилася виконавиця.

Юлія Думанська / Фото: instagram.com/julia_dumanska

До слова, артистка викликала поліцію. Їй пояснили, як крадії залізли до їхнього будинку. Утім, злодіїв так і не знайшли. Згодом друзі Юлії, які теж мешкають у Франції, розповіли за якою схемою діють крадії.

"Ми викликали поліції, вони оглянули квартиру. Вони побачили, що до нас лізли з балкона та з вхідних дверей, був якийсь злом. Я написала заяв і все - нікого, звичайно, не знайшли. Це страшно, правда, страшно. Мої знайомі розповідали, що у них це розповсюджена. Кажуть, що ці грабіжники працюють за такою схемою: вприскують газ, який діє як снодійне. Люди міцно засинають і не чують жодних звуків", - зазначила співачка.

Юлія Думанська / Фото: instagram.com/julia_dumanska

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