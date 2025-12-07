Співак ADAM помер: стали відомі дата й місце церемонії прощання

ADAM помер / © instagram.com/adamukraine

Команда співака ADAM, справжнє ім’я якого Михайло Клименко, оголосила про дату й час прощальної церемонії.

Як відомо, автор хіта «Танцюй зі мною повільно» помер після декількох тижнів перебування у комі. На жаль, серце Михайла не витримало наслідків важкої недуги — туберкульозного менінгіту. Музиканта не стало у віці 38 років. У нього залишилася дружина Олександра та двоє дітей.

На сторінці в Instagram покійного ADAM вже оприлюднили інформацію про майбутнє прощання з артистом. Зазначається, що провести в останню путь Михайла можна буде 9 грудня у Національній Філармонії України, що у Києві. А ось сам чин похорону мине на Київщині у селі Луб’янка. Водночас охочих принести квіти закликають відмовитися від штучних композицій і брати лише живі.

«Прощання з Михайлом відбудеться у вівторок 9 грудня о 10:00 в Національній Філармонії України. Служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться о 13:00 в селі Луб’янка. Прохання приносити виключно живі квіти», — йдеться у заяві на офіційній сторінці ADAM.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки з болем і сльозами відреагували на смерть колеги. Свої співчуття висловили Надя Дорофєєва, Олександр Пономарьов, Леся Нікітюк й інші.