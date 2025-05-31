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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

Співак ALEKSEEV заінтригував новим романом і зізнався, чи готовий до дітей: "Мені шкода"

Зірка висловив свою позицію щодо майбутнього батьківства.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ALEKSEEV

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

Український співак ALEKSEEV поділився своїм ставленням до створення сім’ї та народження дітей у непростий для країни період.

Так, вперше за тривалий час артист поділився подробицями особистого життя. В коментарі проєкту "Люкс ФМ" артист чесно розповів, що поки не бачить себе в ролі батька. Він зосереджений на інших речах, і вважає, що для сім’ї потрібні стабільність і внутрішня готовність.

"Ні, не готовий. Мені здається, що зараз треба зосередитися на інших речах. Це чудово, коли народжуються дітки під час війни. Але мені шкода тих батьків, які переживають кожної ночі. Водночас це все прекрасно, адже коли на світ з'являються нові українці – це і є ознака того, що ми непереможні", - пояснив зірка.

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

ALEKSEEV / © instagram.com/alekseev_officiel

На запитання, чи вільне наразі його серце, виконавець вирішив не давати прямої відповіді, зберігаючи інтригу. Водночас не виключив можливість романтичних стосунків: "Нічого не можу сказати з цього приводу".

Нагадаємо, нещодавно акторка Віталіна Біблів розсекретила свого чоловіка, за якого вийшла заміж до повномасштабного вторгнення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
527
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