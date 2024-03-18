Відомий український співак розповів про дружбу з Зібровим та яку пораду він отримав від його дружини

Український співак Андрій Кравченко, який нещодавно розповідав про готовність мобілізуватися, зізнався, яку пораду отримав від дружини співака Павла Зіброва Марини.

В інтерв'ю Соломії Вітвіцькій Андрій поділився історією знайомства з Павлом Зібровим. За словами, артиста все починалося ще за часів навчання в університеті. Як виявилося, він навчався в одній групі з племінником Павла Миколайовича. Таким чином Кравченку і пощастило познайомитися з його родиною ближче. Тож, співак наразі часто може радитися з родиною Зібрових. Зокрема, нещодавно кохана Павла Марина назвала Кравченку його робочу сторону обличчя.

Павло Зібров і Андрій Кравченко

"Дуже часто я перетинаюся з сім'єю Зібрових. Буває, що я навіть за порадами телефоную Павлу Миколайовичу, але завжди поруч Марина Володимирівна (дружина Павла Зіброва – прим. ред.) й інколи ми з нею також говоримо. Для мене це нагорода, що я знаю таких людей. Я коли був в університеті, я навчався з племінником Павла Зіброва Назаром Давидовським. Він, до речі, зараз священнослужитель. І коли ми сиділи за кавою з ним, то говорили за Павла Миколайовича. І ось так сталося, що я з ним познайомився. І коли говорив з Мариною Володимирівною, вона каже, що моя робоча сторона обличчя ліва, де ямочка. І я дослухаюся", - розповів співак для ТСН.ua.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Кравченко відповів на закиди, що він копіює співака Олега Винника.

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