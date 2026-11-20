Бруно Марс / © Associated Press

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Американський співак Бруно Марс переживає важку втрату — помер його батько Пітер Ернандес.

Трагічною звісткою виконавець хітів Just the Way You Are та Grenade поділився в Instagram. На одному зі знімків він обіймає батька, який останні дні життя провів у лікарні. Інші світлини повертають до спогадів про дитинство музиканта та показують, наскільки важливу роль Пітер відіграв у становленні його творчого шляху.

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У своєму зверненні Бруно зізнався, що встиг востаннє обійняти батька минулого тижня. Він назвав його людиною, яка навчила всього, що знає про музику, та подякував за любов і турботу, якими той оточував родину.

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Бруно Марс і його батько Пітер Ернандес у лікарні / © instagram.com/brunomars

«Минулого тижня я встиг востаннє обійняти свого батька. Якщо ви коли-небудь чули, як я висловлююсь про нього, то знаєте: я завжди казав, що саме він навчив мене всього, що я знаю, особливо коли йдеться про музику. Він виховав моїх чотирьох прекрасних сестер, брата і мене. У моїх очах він був найкращим батьком у світі. Я сумуватиму за ним щодня, доки ми не зустрінемося знову. Я люблю тебе, тату. Передай мамі від мене поцілунки», — написав артист у скорботі.

До слова, Пітеру Ернандесу було 74 роки. У своєму зворушливому зверненні до покійного Бруно також згадав про матір Бернадетт Сан-Педро-Байот. Жінка померла ще 2013 року від аневризми головного мозку.

Батько Бруно Марса / © instagram.com/brunomars

Як батько допоміг Бруно Марсу стати музикантом

Пітер Ернандес був музикантом і змалечку прищеплював дітям любов до сцени. Він виріс у Брукліні, а згодом переїхав на Гаваї, де познайомився з майбутньою дружиною Бернадетт — танцівницею хула. У подружжя народилося шестеро дітей.

Ернандес заснував гурт Love Notes у стилі ду-воп і залучив до виступів усю родину. Так, Бруно почав виступати ще у дворічному віці: хлопчик виходив до публіки в образі Елвіса Преслі, за що отримав прізвисько «Маленький Елвіс».

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У родинному архіві є й кадри, на яких Пітер тримає мікрофони для маленького сина, одягненого як король рок-н-ролу. Саме батько не лише відкрив Бруно світ музики, а й став для нього прикладом сценічного стилю та поведінки.

Бруно Марс і його батько Пітер Ернандес — архівне фото співака / © instagram.com/brunomars

Свого часу співак розповідав, що надихався саме образом Пітера — його костюмами, лакованим взуттям, зачіскою та любов’ю до ефектних автомобілів. Часто в розмовах він назвав батька шоуменом із лідерськими якостями та наголошував, що без батьківської підтримки його кар’єра могла б скластися інакше.

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