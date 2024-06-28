Дан Балан вперше за часи війни повернувся до України й показав, чим тут займається: "Дуже сумував"

Молдавський співак Дан Балан приїхав до України.

Так, радісною новиною артист поділився у фотоблогу. Він опублікував відповідне відео, на якому щасливий стрімголов у спеціальному спортивному одязі та окулярах мчить на велосипеді. На його тлі видніються гори й ліси. За словами виконавця, зараз він перебуває у Буковелі. І поділився своїми враженнями.

"Я вже у Буковелі. Україно, я дуже сумував", - написав зірка.

Дан Балан показався у Буковелі

У коментарях прихильники привітали молдавського співака з поверненням і розділили з ним емоції щастя, зізнавшись, що теж сумували за ним.

З поверненням, Дан. Ми сумували за тобою

Як приємно бачити щасливого Дана на рідній українській землі

Дан, ми дуже сумували за тобою. Україна чекала тебе

На жаль, Україна сумує і досі. Але поява Дана так гріє душу, одразу поринула у спогади мирного щасливого життя, без вибухів та кровопролиття

Зазначимо, Дан Балан полюбився українцям після появи у кріслі журі вокального шоу "Голос країни". На початку повномасштабного вторгнення співак перебував у Києві. Потім протягом восьми місяців зник з публічного простору, перед тим заявивши про підтримку України. Як виявилося згодом, тоді він переїхав на батьківщину до Молдови.

Нагадаємо, нещодавно Дан Балан доволі різко відповів фанам, які приписували йому роман зі співачкою Тіною Кароль.

Дан Балан вперше за тривалий час просто зі сцени підтримав українців

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