Співак Дмитро Волканов довів до сліз відео першої зустрічі з бабусею, яка три роки жила в окупації

Артист розповів, як його рідна людина виїхала з Бердянська.

Український співак Дмитро Волканов довів до сліз зворушливим відео, як вперше за понад три роки зустрівся з бабусею.

Виконавець родом із Бердянська. Коли російські загарбники окупували місто, Волканов перебував у Києві, а його рідні опинилися в окупації. Мама артиста виїхала, а ось зрештою на цей крок наважилася й бабуся виконавця. Співак говорить, що його рідна людина перетнула кордони трьох країн, чотири доби їхала в автобусі та нарешті прибула до Києва.

Дмитро Волканов опублікував зворушливе відео, як зустрівся з бабусею на київському залізничному вокзалі. Підписники виконавця у коментарях ділилися, що в них просто сльози навертаються на очі.

Співак Дмитро Волканов розчулив відео зустрічі з бабусею, яка три роки жила в окупації

"Понад три роки минуло від того дня, коли ми бачилися востаннє. У нас забрали таку можливість, у нас забрали дім…Три роки дзвінків, поганий зв'язок, відсутність в Мережі тижнями…І ось та мить, коли жага до життя і свободи перемагає! Людина в майже 70 років кидає все і їде до своїх дітей, через три країни, чотири доби сидячи в автобусі і стоячи на кордонах по 18 годин заради цих обіймів…Плачу від щастя…", — поділився артист.

До речі, незабаром Дмитро Волканов потішить прихильників. Виконавець 31 березня відіграє концерт у Києві у Жовтневому палаці.

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