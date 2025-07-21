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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1347
Час на прочитання
1 хв

Співак ENLEO під час обстрілів Києва опинився в епіцентрі вибухів і нажахав полум'ям під вікнами

Артист не на жарт збентежив своїх фанів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
ENLEO

ENLEO

Український співак Микита Леонтьєв, він же ENLEO, показав моторошні наслідки нічного обстрілу Києва.

Виконавець, відомий своїми переспівами пісень "Інша любов", "Веди мене в храм" та іншими, опинився в епіцентрі вибухів. Так, у ніч проти 21 липня російська армія вчергове завдала удару по Україні. Зокрема, ракети та дрони спричинили загоряння у Києві.

Одним із моторошних кадрів поділився і ENLEO. У фотоблогу співак показав свій вигляд з квартири, де видніється полум'я. Поки що більше подробиць він не розголошував, а лише у підписі залишив нецензурний вислів від побаченого.

Сторіз ENLEO / © instagram.com/enleomusic

Сторіз ENLEO / © instagram.com/enleomusic

Зазначимо, у ніч проти 21 липня Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ, внаслідок якої загинула одна людина, ще одна постраждала. У кількох районах столиці виникли пожежі: горіли балкони житлових будинків, торговельні споруди, гаражі та дитячий садок. Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський, Дарницький, Дніпровський і Святошинський райони. Також через обстріл серйозно пошкоджена станція метро "Лук’янівська", через що тимчасово припиняла роботу.

Дата публікації
Кількість переглядів
1347
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