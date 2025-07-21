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Співак ENLEO під час обстрілів Києва опинився в епіцентрі вибухів і нажахав полум'ям під вікнами
Артист не на жарт збентежив своїх фанів.
Український співак Микита Леонтьєв, він же ENLEO, показав моторошні наслідки нічного обстрілу Києва.
Виконавець, відомий своїми переспівами пісень "Інша любов", "Веди мене в храм" та іншими, опинився в епіцентрі вибухів. Так, у ніч проти 21 липня російська армія вчергове завдала удару по Україні. Зокрема, ракети та дрони спричинили загоряння у Києві.
Одним із моторошних кадрів поділився і ENLEO. У фотоблогу співак показав свій вигляд з квартири, де видніється полум'я. Поки що більше подробиць він не розголошував, а лише у підписі залишив нецензурний вислів від побаченого.
Зазначимо, у ніч проти 21 липня Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ, внаслідок якої загинула одна людина, ще одна постраждала. У кількох районах столиці виникли пожежі: горіли балкони житлових будинків, торговельні споруди, гаражі та дитячий садок. Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський, Дарницький, Дніпровський і Святошинський райони. Також через обстріл серйозно пошкоджена станція метро "Лук’янівська", через що тимчасово припиняла роботу.