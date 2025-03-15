Співак Фагот зі зброєю у руках пригадав перші дні служби в українській армії

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий як Фагот, розповів про свою добровільну службу в ЗСУ.

Так, у День українського добровольця Олег у своєму Facebook поділився спогадами про перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді він одразу став на захист України й пішов у батальйон "Реванш". Як зізнається Фагот, прийняти рішення служити добровольцем було непросто:

"Це був третій день головного кіпішу мого життя, було трохи лячно, але я розумів, що бігти ніхто нікуди не буде. Так я потрапив до "Реваншу". Дякую, брати, за розуміння та підтримку! Та низький уклін кожному добровольцю!" – написав зірка.

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Фагот / Фото: facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Також Михайлюта поділився світлинами з часів своїх навчань, ще раз подякувавши кожному добровольцеві.

"Я не хочу нікого вбивати, але коли тебе хочуть знищити, а ти хочеш жити – вибору в тебе небагато, і ти ідеш та вчишся… Низький уклін кожному добровольцю. Честь", - додав Фагот.

Нагадаємо, нещодавно музикантка та письменниця Ірена Карпа різко обурилася українцями, які за кордоном спілкуються російською, й назвала причину.

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