Співак Фагот відреагував на чутки про вихід з гурту ТНМК: "Понервуйте трішки"

Фагот / © YULA company

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Один із учасників гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, прокоментував зміни у своїй кар'єрі.

Так, нещодавно артист презентував сольний трек "Гроші". Це породило у Мережі чутки, що Фагот готується до сольного плавання без гурту. Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова запитала зірку про його подальші наміри. Проте Олег одразу спростував цю інформацію, а потім віджартувався.

Фагот / © instagram.com/fahot

За словами Михайлюти, він завжди присвячував певну кількість свого часу сольним проєктам, але гурт діяльність не припиняв. Тому він і надалі планує тішити фанів музикою і як окрема одиниця, і як учасник гурту "ТНМК".

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"Ні. Це неправильні чутки. Хоча понервуйте трішки. У мене постійно сольні проєкти відбуваються. Вони не вписуються в ТНМК. Вони й далі продовжуватимуться. А ТНМК — вічне та святе", — пояснив Фагот.

Нагадаємо, нещодавно лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна також висловилася про вихід з гурту. Після скасування концерту колективу та різкого призупинення діяльності на рік артистів запідозрили у розпаді.