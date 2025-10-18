Співак Юрченко обізвав Павліка "слизьким равликом" і дорікнув за позицію: артист відреагував

Віктор Павлік і Юрко Юрченко

Реклама

Український співак Віктор Павлік прокоментував гучний скандал з фронтменом гурту "Юркеш" і військовим Юрком Юрченком.

Раніше колеги товаришували й були знайомі протягом 32 років. Та їхня дружба несподівано обірвалася після заяви Юрченка. Так, цього літа військовий дорікнув товаришеві за його позицію. Зокрема, його обурила поведінка Віктора, який за його словами, "лайкає дописи з пам’яттю про галімого Яна Табачника". Соліст "Юркеш" не стримував свої емоції й у дописі обізвав колегу «слизьким равликом-павликом».

Тривалий час Павлік мовчав, але в коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій зізнався, що вони так і не спілкувалися після цього інциденту з Юрком. Музикант пояснив, що в день роковин смерті Яна Табачника дійсно він вподобав допис його дружини та поширив фрагмент відео зі згадкою про покійного акордеоніста. Віктор додав, що не вбачає у цьому жодної проблеми, адже політика та дружба для нього особисто — різні речі.

Реклама

Коментарі під дописом Тетяни Нєдєльской — вдови Яна Табачника / © Олексій Голобуцький

"Всі коментували й ніхто за це нічого не отримав. Це відомі люди — Надя Шестак, Оля Сумська, Павло Збіров. А я нічо не коментував, а виклав маленьке відео на п'ять секунд, де мій давній знайомий грає на трубі нібито присвяту Яну Петровичу. З Яном ми знайомі 40 років. Я був на багатьох його програмах і маю честь. А політичні історії — це вже інакша історія. Я не розумію за що. Я навіть не писав "Світла пам'ять" чи "Я дуже люблю Яна Петровича". Але я нікому нічого не намагався пояснити. Він мене видалив з друзів. Політичні уподобання важливі. Але мої минулі роки — моє багатство", — пояснив співак для "Наодинці з Гламуром".

Зазначимо, акордеоніст Ян Табачник помер 2023 року в Ізраїлі від раку. За життя він відкрито підтримував політиків і митців із проросійською позицією. До того ж був народним депутатом кількох скликань від "Партії регіонів", яка підтримувала проросійський курс та режим Віктора Януковича. У січні 2014 року Табачник голосував за так звані "диктаторські закони", що обмежували права і свободи українців під час Революції Гідності.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Як схудла Саліванчук, чи досі холостякує Терен і хто образив Павліка. НАОДИНЦІ З ГЛАМУРОМ