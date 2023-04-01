Співак Julik приголомшив сумою, яку вдалось зібрати для ЗСУ під час мінітуру Європою

Зібрані кошти вже пішли на допомогу українським військовим.
Український співак Julik вирушив у благодійний тур Європою у компанії Заслуженого артиста Андрія Заліска.
Виконавці дали декілька концертів у європейських містах задля того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України.
Під час виступів музикантам вдалося зібрати приголомшливу суму - більше 845 тисяч гривень. Завдяки зібраній сумі Julik та Заліско долучилися до купівлі двох швидких медичних карет, двох авто, дрону та більше ніж 1500 медичних аптечок для наших захисників.
"Більше місяця, ночівлі в аеропортах, ночівля у студентській колегії у Римі, і все це з одним рюкзаком на плечах. В рюкзак помістив концертний образ, нижню білизну та кілька футболок. Але все це ніщо, у порівнянні , як боряться наші хлопці за нашу незалежність та перемогу! Ми раді, що нам вдалось зібрати за тур непогану суму коштів", - розповів Julik в Facebook.
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