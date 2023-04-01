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Співак Julik приголомшив сумою, яку вдалось зібрати для ЗСУ під час мінітуру Європою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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504
Час на прочитання
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Співак Julik приголомшив сумою, яку вдалось зібрати для ЗСУ під час мінітуру Європою

Фото: facebook.com/julik.project

Зібрані кошти вже пішли на допомогу українським військовим.

Український співак Julik вирушив у благодійний тур Європою у компанії Заслуженого артиста Андрія Заліска.

Виконавці дали декілька концертів у європейських містах задля того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. 

Під час виступів музикантам вдалося зібрати приголомшливу суму - більше 845 тисяч гривень. Завдяки зібраній сумі Julik та Заліско долучилися до купівлі двох швидких медичних карет, двох авто, дрону та більше ніж 1500 медичних аптечок для наших захисників.

Фото: facebook.com/julik.project / ©
Фото: facebook.com/julik.project

"Більше місяця, ночівлі в аеропортах, ночівля у студентській колегії у Римі, і все це з одним рюкзаком на плечах. В рюкзак помістив концертний образ, нижню білизну та кілька футболок. Але все це ніщо, у порівнянні , як боряться наші хлопці за нашу незалежність та перемогу! Ми раді, що нам вдалось зібрати за тур непогану суму коштів", - розповів Julik в Facebook. 

Фото: facebook.com/julik.project / ©
Фото: facebook.com/julik.project

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Дата публікації
Перегляди
504
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