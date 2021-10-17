Співак K-Maro розповів про свого друга-українця: "Він зрадів, коли я приїхав до України"

Співак K-Maro розповів про свого друга-українця: "Він зрадів, коли я приїхав до України"

Вони познайомилися в Канаді.

Відомий канадський співак та музичний продюсер K-Maro розповів, що має друга-українця.

Так, вони познайомилися в Канаді, де наразі живе співак. Зірка розповів "Світському життю", що його друг хоч і не говорить українською, однак багато чого розповідає співаку про Україну.

"У мене є друг-українець. Проте, він переїхав до Канади, коли йому було три роки. Він не говорить українською, хоча багато чого мені розповідає про цю країну. Він щиро радів, коли я почав тут гастролювати", - пригадав артист.

K-Maro / instagram.com/cyrilkamar

Зауважимо, K-Maro став відомим всьому світу завдяки своєму хіту Femme Like U. Окрім цього, артист отримує чималі гонорари. Однак, як говорить K-Maro, ці гроші він інвестує та допомагає молодим артистам. Як говорить співак, йому постійно потрібно чимось займатися, адже він кар’єрист.

До речі, дружина зірки також не може всидіти на місці. Як зізнався співак, йому пощастило зустріти саме таку жінку, з якою він йде разом по життю.

K-Maro з дружиною / instagram.com/cyrilkamar

"Я щасливий, що одного дня зустрів її на своєму шляху. Зі мною важко жити, я завжди багато працюю, в мене складний характер. Мені пощастило зустріти жінку, з якою ми через все проходимо разом", - зізнався виконавець.

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