Співак Khayat розсекретив своє справжнє прізвище та чому офіційно від нього відмовився

Артист змінив прізвище у свідомому віці та пояснив чому.

Валерія Сулима
Фіналіст нацвідбору на "Євробачення-2026" Khayat, він же Андрій Хайат, розсекретив своє справжнє прізвище.

Виявляється, артист від народження був не Хайатом. У виконавця було інше прізвище, а саме Скалкович. Про це співак розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. Вже у свідомому віці виконавець офіційно змінив прізвище. Співак обрав таке ж, як і в його вітчима.

"У мене було прізвище Скалкович. Я змінив прізвище вже в достатньо свідомому віці. Це було просто перед тим, як почався мій музичний шлях. Це не було заплановано, я свідомо прийшов до цього кроку. Вже потім через пів року стався в мене "Голос країни" і так далі", - говорить виконавець.

Khayat запевнив, що вітчим ніколи не наполягав на тому, аби він змінював прізвище. Це рішення артист ухвалив свідомо у дорослому віці. Співак говорить, що просто відчув, що є частиною родини вітчима, і не міг це ігнорувати.

"Вітчим на цьому ніколи не наполягав. Таких тем не було. Я просто якоїсь миті, як елемент вдячності, свого внутрішнього відчуття, бо я стільки часу провів із цієї родиною, зрозумів, що це частина мене, я не можу це ігнорувати", - запевнив співак.

Зазначимо, Khayat став фіналістом нацвідбору на "Євробачення-2026". Артист змагається за перемогу з піснею "Герци". Нещодавно виконавець представив кліп на конкурсну композицію.

Нагадаємо, сам нацвідбір, де обиратимуть представника України на "Євробаченні-2026", відбудеться вже 7 лютого. Нещодавно організатори розкрили, хто увійшов до складу журі конкурсу.

