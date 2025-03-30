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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Співак KHAYAT відверто висловився про нові романи й чому не квапиться ставати батьком

Співак зізнався, за яких умов змінить свою думку про малюка.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
KHAYAT

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

Український артист, який брав участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" KHAYAT розповів подробиці особистого життя.

За словами виконавця, зараз його серце вільне. Він наголошує, що у разі кардинальних змін свого холостяцького статусу, він обов’язково повідомить про це фанів. А поки повністю присвячує себе роботі й підготовкою до концертів.

"Коли у моєму житті відбудеться щось грандіозне в цій сфері – народження дитини, весілля, то звичайно, я не буду це робити тишком-нишком. Це зрозуміло, але коли якісь побутові речі, то я не бачу сенсу педалювати на цьому", - ділиться KHAYAT в інтерв'ю "Ближче до зірок".

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

KHAYAT / © instagram.com/ado.khayat

Водночас до батьківства поки що не готовий. На думку зірки, до поповнення в родині він буде готовим щойно віднайде вільний час. А з його гастрольним графіком це тимчасово неможливо. Тим не менш, він готовий до розвитку особистого життя й вірить на краще.

"Я хочу дати своїй дитині максимум. Хочу, що у мене був для неї час. Зараз в творчості й розриватися, бути батьком, який їздить на концертах і приїздить переночувати додому, то навіщо це. Знаю, як це бути дитиною, як це тривалий час не бачити своїх батьків. Я відкрити до знайомств, але наразі у мене немає місця для особистого життя", - пояснив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно Меган Фокс після народження дитини від колишнього Machine Gun Kelly, якого підозрюють у зрадах, налагодила з ним стосунки з важливою метою.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
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