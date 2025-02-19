Співак Kishe розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям та про необхідну йому операцію

Артист зізнається, що не може рухатися без знеболювальних.
Український співак Kishe, справжнє ім'я якого Андрій Свирський, розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям.
Артист зізнався, що зараз не може повноцінно рухатися. Ходити без тростини Kishe допомагають лише знеболювальні. А все тому, що виконавець страждає від серйозних проблем зі спиною ще від 2003 року. Однак наразі недуг нагадав про себе з новою силою. Артист в коментарі "ЖВЛ представляє" говорить, що ця хвороба мучить багатьох людей, а виникає вона на тлі постійного сидіння та неправильної постави.
"Це така механічна річ, яка не дає мені повноцінно рухатися, бігати, стрибати. Але я можу бути корисним в інших речах, тому я роблю концерти. По суті, з цією хворобою стикається кожна четверта людина на планеті. Таким чином ми розплачуємося за наше сидіння, водіння, безпорадну та неправильну поставу", - поділився виконавець.
Kishe переніс операцію понад 15 років тому, але наразі йому необхідна нова. Однак музикант відмовляється від хірургічного втручання. За словами співака, державним лікарям він не довіряє, а от операція в приватній клініці коштує 10 тисяч євро, а цих коштів у нього немає. Тож, Kishe наразі проходить реабілітацію за допомогою спорту, плавання та музики. Також виконавцеві допомагають рідні.
"Шість болтів, чотири титанові дуги…Вибачте, не згоден робити операцію в Інституті нейрохірургії, бо є недовіра. Я вже там був. А приватна клініка – це 10 тисяч євро на сьогодні. Тому я намагаюся просто працювати над цим", - розповів артист.
Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич розповідала, що в її чоловіка Валентина Томусяка виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Артистка вже розкрила симптоми хвороби коханого.
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