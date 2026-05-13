Співак Laud підколов представника Ізраїлю після його скандального виступу на "Євробаченні-2026"

Артист з гумором звернув увагу на їхню схожість.

LAUD, Ноам Беттан

Український співак LAUD публічно покепкував з представника Ізраїлю на «Євробаченні-2026» Ноама Беттана після його резонансного виступу у першому півфіналі конкурсу.

Артист активно коментував шоу у Threads просто під час прямого ефіру та ділився враженнями від номерів учасників. Особливу увагу LAUD звернув на виступ ізраїльського конкурсанта з композицією Michelle. Співак опублікував кадр із номера Ноама та іронічно порівняв його зі своїм виступом на українському нацвідборі цього року.

З гумором LAUD натякнув на схожі рухи й жартома звернувся до колеги: «Ноам, прийшов час для серйозної розмови».

Допис LAUD

Підписники одразу підхопили хвилю жартів у коментарях. Користувачі соцмереж почали згадувати інший гучний жарт співака після висловлювань Руслани на нацвідборі про його «фірму» та буцімто потребу у гуцульських мотивах.

  • LAUD — топ, а от другому не вистачає гуцульських мотивів

  • Мало того, ще й фірму якусь заспівав (мені сподобалось)

  • Все нормально, він повіз фірму на «Євробачення»

  • Крадуть і навіть не кажуть, що надихались

Тим часом сам виступ Ноама Беттана на конкурсі вже встиг викликати чимало обговорень. Ще до старту «Євробачення-2026» участь Ізраїлю супроводжувалася дискусіями через війну в Газі та закликами до можливої дискваліфікації країни. А під час прямого ефіру номер артиста ледь не зірвали пропалестинські активісти, які влаштували акцію протесту.

