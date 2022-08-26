Співак LAUD розірвав стосунки з продюсером Ігорем Тарнопольським: "Було дуже багато недопрацювань"

Виконавець LAUD поділився, що більше не є артистом ENJOY RECORDS під керівництвом продюсера Ігоря Тарнопольського.

Як відомо, окрім LAUD Тарнопольський також раніше продюсував Джамалу та Машу Кондратенко. LAUD був останньою співочою пташкою продюсера, проте і їхні робочі стосунки закінчились. Про це виконавець розповів "Музвар":

"Ігор Тарнопольський більше не мій продюсер. Ми сьогодні намагаємось дійти згоди по розірванню юридичного договору і завершити співпрацю. Зараз у мене немає жодних заборон, але потрібно, щоб юридично обидві сторони задовольнили свої потреби. Ми цим займаємось…", - пояснив LAUD.

LAUD / Фото: instagram.com/laud_vk

За словами артиста, він відчував загальне недопрацювання команди над просуванням його проєкту.

"Не хочу зараз робити жодних серйозних заяв, але, оскільки я вже не працюю з лейблом Enjoy Records, я все-таки вважаю, що було дуже багато недопрацювань з точки зору піару та промо, через які музику, яку можна було пропушити сильніше і вивести в маси – вона не була просунена, як треба було. Мені так здається", - висловив думку LAUD.

Повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію України змусило співака тимчасово переїхати до Львова. Там відбулась подія, яка вплинула на один з векторів музичної діяльності LAUD – знайомство з молодим виконавцем SHUMEI. Наразі співаки дають багато спільних концертів як і у залах, так і просто неба на площах міст. Тому коли був оголошений старт Нацвідбору на "Євробачення-2023", багато користувачів соцмереж побачили LAUD та SHUMEI на сцені конкурсу як дует. Проте сам LAUD вважає інакше.

LAUD

"Я думаю, що разом йти на "Євробачення" – це трішки інше. Ми сольні артисти. Я впевнений, що SHUMEI теж захоче піти на "Євробачення" та спробувати власні сили. Я – 50/50, якщо чесно, після останнього разу, мені складно прийняти рішення. Буду думати про це, бо незакритий гештальт", - відверто зізнався LAUD.

У Нацвідборі-2022, куди співак потрапив як фіналіст, його було дискваліфіковано через те, що конкурсна пісня була доступною в мережі декілька років. Сам LAUD підкреслив, що дійсно, минулого року з піснею команда зробила помилку.

Наразі у LAUD є багато творчих планів. У найближчому майбутньому він планує випустити пісню Stop the war, яку написав ще у перший місяць повномасштабної війни. Говорить, що наразі не може робити реліз без залагодження усіх юридичних моментів з експродюсером. Також LAUD не виключає, що буде рухатись в сторону європейського ринку.

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