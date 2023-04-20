Співак LAUD шокував, чому його вирізали з кліпу на хіт "У цю ніч": "Ти там не потрібен"

Український співак, випускник "Голосу країни" LAUD розповів про розрив з продюсером Ігорем Тарнопольским, відомим своєю співпрацею з Джамалою.

У програмі ЖВЛ артист поділився, що руйнуватися стосунки почали під час прем'єри його першого сольного кліпу "У цю ніч", який став справжнім хітом 2017 року. Щоправда, з відео на хіт виконавця його просто вирізали:

"Я тоді був недосвідченим і хотів, щоб в моїй кар'єрі мене супроводжував менеджмент. Ігор завжди намагався вибудовувати дружні стосунки, і перший час вони були дійсно дуже дружніми. Але з кліпу "У цю ніч" мене просто вирізали. Я запитав, що відбулося і вони сказали: ти погано вийшов в цьому кліпі, нам не подобається, який ти там маєш вигляд, і нам здається, що ти в цьому кліпі нам не потрібен", - каже співак.

Повністю розірвати стосунки з продюсером вдалося лише під час повномасштабного вторгнення, адже дуже гостро постало матеріальне питання.

"Продюсер від самого початку повномасштабного вторгнення не перебував в Україні. Від нього я не отримав жодної підтримки. Він звісно писав мені час від часу, але це були просто загальні фрази, "тримайся" і так далі. Я нарешті зрозумів, що до мене було не дуже класне ставлення в цілому в команді. Тобто мене не сприймали як дорослу людину, як артиста. Я не знав, скільки витрачається грошей на знімання кліпів, на релізи, скільки грошей приходить в цілому в проєкт. Плюс я не отримував роялті всі ці п'ять років. Це найскладніший та найболючіший момент для мене", - каже LAUD.

Співак каже, що лише зараз зрозумів, що на ньому заробляли гроші та зовсім не займалися розвитком кар'єри.

"Від самого початку мене насторожило в цілому, що є угода. Я радився з батьками, писав, щоб мені допомогли юристи, ми корегували цей контракт декілька разів, я тоді дуже сильно нервував. Я відчував, що мною дуже погано займалися, як артистом. Згодом я подумав, що дійсно більше на мені заробляли гроші, аніж займалися розвитком моєї кар'єри", - каже LAUD.

Розійтися полюбовно не вдалося, адже Тарнопольський висунув свої умови розірвання контракту.

"Продюсер запропонував закінчити співпрацю з відшкодуванням, запропонував відступні гроші. Це було в розмірі однокімнатної квартири в центрі Києва. Я розумів, що це неправильно. І треба якось домовлятися з людиною. Але, на жаль, будь-які спроби прийти до якогось консенсусу ні до чого не призвели. Він почав давати умовну заборону на виступи, взагалі на мою діяльність як артиста. Також в мене заблокований YouTube-канал. Після подій 14 січня, коли вдарило по Дніпру, в мене був дуже складний емоційний стан, і я зрозумів, що мені потрібно випустити пісню "Stop the war", яку я ще рік тому написав, коли тільки все почалося. Але на жаль, через умовну заборону на реліз нових пісень я не зміг цього зробити. Зараз конфлікт перебуває в такій вже крайній точці, і якщо не вдасться вирішити його мирним шляхом, то звісно вже треба буде йти до суду і вирішити це все в судовому порядку", - поділився співак.

Команда проєкту ЖВЛ звернулася то Ігоря Тарнопольского для того, щоб взяти коментар стосовно цієї історії. За його словами, таке рішення підопічного стало для нього справжнім сюрпризом.

"Я пропонував йому продовжувати писати музику, взяти участь у серії благодійних концертів в Україні та Європі. Абсолютно несподівано для мене десь у травні 2022 року Влад в односторонньому порядку вирішив розірвати стосунки. Влад є повноцінним партнером проєкту на 30%. Витрати перевищували доходи. Але Влад отримував фіксований дохід від концертної діяльності. Ми певний час винаймали йому житло, він мав завжди студію у своєму розпорядженні, музикантів для репетицій і створення музики. Він брав участь у телепроєктах, фестивалях як молодий артист, що розвивається. Мені складно уявити кращі умови, які музикант отримує на старті проєкту", - каже експродюсер LAUD Ігор Тарнопольський.

Також Тарнопольський зазначив: поки триває війна він не чинить жодного спротиву творчій діяльності LAUD. І готовий віддати доступ до YouTube, щойно вони офіційно завершать співпрацю.

"Наразі немає жодної заборони. Зараз для кожного українця важлива перемога, і кожен має зробити максимум на своєму місці для її прискорення, а решту обговоримо вже після війни", - сказав продюсер.

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