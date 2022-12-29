Співак MELOVIN потрапив в аварію: в авто артиста в'їхав бус

Виконавець поділився, що в нього болить голова та пошкоджене коліно.

Український співак MELOVIN розповів про неприємний інцидент, який стався з ним днями.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram артист поділився, що потрапив в аварію. Виконавець якраз їхав у таксі за новорічними подарунками для своїх рідних, як раптом в автомобіль, в якому перебував MELOVIN, в'їхав бус.

MELOVIN потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

Фото з місця ДТП артист опублікував у фотоблогу. На щастя, співак відбувся легкими травмами. Як повідомив MELOVIN, після зіткнення у нього болить голова та пошкоджене коліно.

"Відсвяткую цей день як ще один день народження. голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", - прокоментував артист.

MELOVIN потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, що місяць тому дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова потрапила в аварію. За словами Катерини в її автівку врізалася інша. Реп'яхова зазначила, що ДТП сталася з вини іншої керманички, саме вона порушила правила дорожнього руху.

Читайте також: