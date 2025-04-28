Співак MELOVIN уперше викрив свою зраду у стосунках і назвав причину

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN поділився відвертим зізнанням про те, що зраджував у стосунках.

За словами зірки, неприємний інцидент трапився в його перших стосунках. Тоді вони протривали шість років і почалися, коли MELOVIN було 18. Артист чесно зізнався, що припустився помилки й закрутив роман на стороні. Після цього він почувався кепсько, але все ж гіркий досвід минулого пробачив собі. До слова, у наступних стосунках зірки зрадником став його партнер, тож зрештою вони теж розійшлися.

"Це було давно. У перших найдовших стосунках була така ситуація. Один раз в житті я зрадив. Гірке відчуття. Оскільки я побував і на тому полі, і на тому, то мені ці відчуття однакові — гіркі. Коли мене зрадили, то мені було гірко всередині, а не боляче, й так само й тут — гірко. Тоді мені було 18 років і перші серйозні стосунки. Але це не виправдовує мене, хоча я собі це пробачив, бо було дуже давно", — приголомшив MELOVIN в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN

На думку виконавця, причина усіх зрад прихована у невмінні долати кризи у стосунках шляхом діалогу партнерів. Тож зараз він усвідомлює, що свого часу вчинив неправильно.

"Індивідуальна історія. Причина зради базується на трьох китах — інтимне, побутове і романтичне життя. Якщо десь є прогалина — людина хоче її закрити. Це за умови, якщо людину, як і її партнера, не навчили розмовляти або один з партнерів каже, що "не буду на цю тему розмовляти", — зазначив виконавець.

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN чесно розповів про стосунки з колегою SWOIIA та що між ними зараз — кохання чи дружба.