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Співак MELOVIN вперше розповів про трагічну загибель сестри та де перебувають його батьки

Співак MELOVIN вперше розповів про трагічну загибель сестри та де перебувають його батьки

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Рідну людину артиста вбила Росія.

Український співак MELOVIN вперше поділився подробицями трагедії у родині.

Так, нещодавно зірка втратив свою сестру. Вона загинула внаслідок подвійного удару ворожими ракетами по Одесі 15 березня. За словами співака, після цього болісного випадку він став ще більше цінувати життя в моменті.

"Нещодавно під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку і поїхав… До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя – це тут і зараз. Не треба зволікати", – розповів артист в інтерв'ю Insider.ua.

MELOVIN / © Пресслужба MELOVIN
MELOVIN / Фото: Пресслужба MELOVIN

Окрім того MELOVIN зазначив, що попри це його батьки продовжують жити в Одесі й він часто навідується туди, щоб перепочити у рідному місті.

"Мої батьки живуть в Одесі. За першої-ліпшої нагоди я намагаюся приїздити туди на декілька днів, а може, і більше. Цього року був у рідному місті двічі: у січні та в березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса – особливе для мене місто, тому все, що відбувається там нині, щоразу болить, щоразу викликає переживання", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть українського 61-річного актора Петра Нікітіна.

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