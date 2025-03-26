Співак Парфенюк неочікувано показався з екснареченою, яка звинуватила його в насильстві і приниженні

Популярний співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, неочікувано показався з екснареченою, блогеркою Сімбочкою.

Так, останнім часом колишні закохані просто шокують подробицями їхніх стосунків. А особливо після нещодавніх зізнань експартнерів. Зокрема, Parfeniuk заявив, що блогерка збирала на нього компромат та шантажувала, а Сімбочка звинуватила співака в насильстві та приниженні її, коли вона була вагітною.

Утім, після скандальних зізнань колишні закохані неочікувано зустрілися. Як в Instagram-stories розповіла Сімбочка, вони з Parfeniuk вирішили все ж таки припинити ворогувати та знайти спільну мову одне з одним заради їхньої спільної доньки Софійки, якій вже 31 березня виповниться рочок.

Ілля Парфенюк та Сімбочка / Фото: instagram.com/simbochkka

Блогерка ділиться, що і вона, і Парфенюк поводилися не найкращим чином і винні обоє. Утім, заради майбутнього спільної доньки переступлять через себе та спробують перебувати в нормальних батьківських стосунках.

"Він приїхав до Софійки та все обговорити. У розставанні винні двоє, нам є за що просити пробачення одне в одного. Для майбутнього нашої доньки нам треба налагодити зв'язок та припинити ненавидіти одне одного. Нас завжди пов'язує наша донька – я переходжу до того, що я пробачила йому конкретні вчинки", - поділилася блогерка.

Ілля Парфенюк та Сімбочка

Подробиці стосунків Іллі Парфенюка та Сімбочки

Ілля Парфенюк та Сімбочка перебували в стосунках протягом двох років, заручилися та стали батьками. Коли їхній донечці було сім місяців, пара розійшлася. Згодом Сімбочка почала ділитися подробицями їхніх стосунків. Блогерка говорила, що співак не приділяв достатньо уваги та називав поганою жінкою, а через два місяці після розриву майже припинив бачитися з донькою та фінансово їй не допомагав.

Згодом заговорив і артист. Він зазначив, що колишня наречена спеціально провокувала його на сварки, збирала компромат та шантажувала. Всі їхні конфлікти Сімбочка нібито записувала на камеру та погрожувала оприлюднити ролики. Після цього блогерка заявила, що співак жорстоко принижував її під час вагітності, тягав за волосся, але, попри це, не бив. Також Сімбочка показала, як виконавець нецензурно та жорстоко поливав її брудом і агресивно поводився.

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