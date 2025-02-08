Співак Парфенюк шокував подробицями стосунків з екснареченою: збирала компромат та шантажувала

Популярний співак Ілля Парфенюк, він же Parfeniuk, який нещодавно закрутив новий роман, шокував подробицями стосунків з екснареченою, блогеркою Сімбочкою.

Виконавець в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповів, що його взаємини з колишньою були проблемними. Парфенюк поділився, що почав дуже багато палити та пити. Коли артист перебував у стані алкогольного сп'яніння, то Сімбочка, за його словами, провокувала конфлікт. Коли починалася сварка, то блогерка знімала це все на відео. Наразі ж Сімбочка погрожує Парфенюку, що оприлюднить ролики.

"У неї є декілька відео, де я в такому стані…п'яний. Я дуже сильно закурював, дуже багато пив. Є момент, де вона просто ховала телефон, вмикала камеру, виводила мене на емоції, на якийсь конфлікт, де я поводився неадекватно. Я кричав, щось розповідав, п'яна маячня. Вона мені постійно говорить, що зараз в Інтернеті опублікує", - поділився артист.

Ілля Парфенюк та Сімбочка

Співак говорить, що не розуміє таких дій колишньої, мовляв, якщо кохають, то не збиратимуть подібні компромати. Парфенюк стверджує, що колишня його постійно провокувала: будила п'яного, починала з'ясовувати стосунки і записувала це все на відео. Парфенюк говорить, що не розумів тоді, що відбувається. За його словами, він вівся на провокацію і міг сказати колишній чимало образливих речей.

"Логічний ланцюг у мене не складається. Ти мене кохаєш, ти зі мною, навіщо збирати на мене ці два роки якийсь компромат? Щоб що? Щоб ти мені його показала, щоб я не пішов від тебе? Ти мене будеш шантажувати, щоб я не пішов від тебе? Я тебе не кохаю, а тепер ти мене будеш шантажувати цими відео? Там немає ані обличчя…Вона робила це все спеціально так, щоб я не бачив цього. Просто виводила мене на якусь маячню. Я говорив їй там погані речі, бо я був п'яний. Мене будять п'яного і починають говорити: "Чому ти так поводишся?". Я не розумію, починаю кричати, що відбувається", - говорить співак.

Ілля Парфенюк визнає, що наговорив колишній чимало чого образливого. Співак зазначив, що мав не вестися на її провокації і його нині нічого не виправдовує, водночас і те, що він був у стані алкогольного сп'яніння. Виконавець говорить, що тоді був недостатньо сформований психічно. Нині ж артист би такого не допустив.

Parfeniuk і Сімбочка / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

"Була провокація. Хоча я знав, що це знімалося ще на початку наших стосунків. Вона записувала відео, де я був п'яний і молов маячню. Я досі не розумію, навіщо вона це робила. Мене також не виправдовує - я був п'яний чи ні. Я міг не вестися на ці провокації, але я був ще не до кінця сформований психічно, не так себе контролював, як можу це робити зараз, то трохи наговорив. Мені соромно за це", - додав артист.

Зазначимо, Ілля Парфенюк та Сімбочка перебували в стосунках протягом двох років. За цей час вони заручилися та стали батьками. Восени 2024 року пара оголосила про розрив. Згодом Сімбочка почала оприлюднювати подробиці їхніх стосунків. Блогерка розповіла, що Парфенюк не приділяв їй достатньо уваги, говорив, що вона погана жінка. Після їхнього розриву виконавець нібито через два місяці припинив фінансово допомагати доньці, вкрай рідко до неї приїздить та не цікавиться її справами.

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