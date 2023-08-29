Співак-початківець SHUMEI довів до сліз українськомовною версією хіта Тіни Кароль "Выше облаков"

Молодий артист SHUMEI приголомшив усіх своєю українськомовною версією пісні співачки Тіни Кароль "Выше облаков".

Співак став особливим гостем на концерті зірки, який відбувся у Палаці "Україна" в Києві 28 серпня.

Тіна зізналася, що давно слідкує за SHUMEI та хоче підтримати його талант. Тож зірка запросила молодого артиста на сцену в кінці свого шоу та запропонувала йому виконати декілька пісень для глядачів. SHUMEI своєю чергою підготував сюрприз, як для Тіни, так і для шанувальників — співак виконав українською мовою один із головних хітів Кароль "Выше облаков".

"Више хмар злечу, щоб почати все спочатку. Я тебе люблю все життя і до останку", - заспівав зі сцени SHUMEI.

SHUMEI приголомшив українським кавером на пісню Тіни Кароль "Выше облаков"

Нова версія пісні неабияк розчулила не лише глядачів у залі та й саму Кароль. Як відомо, для співачки вона має особливе значення, адже пов’язана з її покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром.

Редакція сайту ТСН.ua також побувала на концерті Тіни Кароль у Києві - читайте усі подробиці у матеріалі.

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