Співак-путініст Аль Бано приїхав до Росії під час війни та зганьбився виступом з хітом "Felicità"

Аль Бано виступив в РФ

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Італійський співак Аль Бано, справжнє ім'я якого Альбано Каррізі, виступив у Росії під час того, як вона щодня обстрілює міста України.

Так, виконавець відомий своїм хітом "Felicità", приїхав порозважати терористів за криваві рублі. Аль Бано виступив на концерті в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму, який активно використовується Кремлем як елемент пропаганди "нормального життя".

Під час виступу в Санкт-Петербурзі Бано розважав російську публіку хітом-візитівкою. Але на відміну від традиційного дуету з Роміною Павер, яка відмовилася від поїздки до РФ, цього разу на сцену з ним вийшла інша співачка — Іва Дзаннікі.

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Відео з виступу з'явилося на офіційній сторінці Аль Бано в Instagram. Під публікацією українські та іноземні користувачі залишили десятки коментарів із критикою: фанати нагадували співаку про воєнні злочини Росії, обстріли цивільної інфраструктури, загиблих дітей в Україні та мільйони зруйнованих доль.

До слова, це далеко не перший випадок, коли Аль Бано демонструє лояльність до Кремля. Ще 2014 року, після незаконної анексії Криму, співак відкрито підтримав ганебні дії Росії. А вже під час повномасштабної війни він намагався бути обережним у формулюваннях, але все ж дозволяв собі заяви з неоднозначною позицією. 2019 року Міністерство культури України внесло Аль Бано до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Попри це, співак не змінив свою риторику й продовжує зʼявлятися на сценах країни-агресора, прикриваючи це гаслами про "мир" і "любов".