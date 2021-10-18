Співак Stromae випустив першу за три роки пісню та зняв кліп в Києві

Композиція отримала назву Santé.
Популярний бельгійський співак Stromae вперше за три роки випустив нову пісню.
Артист оприлюднив композицію під назвою Santé 15 жовтня. Пісня за цей час зібрала понад 4 млн переглядів на YouTube.
Цікаво те, що кліп на нову пісню зняла в Києві українська продакш-компанія shelter.film. У відеороботі показується рутинна праця людей, які, попри труднощі, отримують від неї задоволення. Режисером кліпу став Ярослав Моравець.
"Ми хотіли розповісти історії звичайних людей, які щодня багато працюють, щоб зробити наше життя комфортнішим. У кліпі ми показали людей із різних сфер та частин світу: оператора кол-центру десь в Африці, працівників ресторану на Близькому Сході, риболова зі Східної Європи", – поділилась продюсерка Даша Дерягіна, пише "Слух".
Зазначимо, Stromae – популярний бельгійський співак. Він став відомий завдяки таким хітам: Alors On Danse, Papaoutai та Formidable.
Читайте також: