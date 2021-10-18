Співак Stromae випустив першу за три роки пісню та зняв кліп в Києві

Співак Stromae випустив першу за три роки пісню та зняв кліп в Києві

Композиція отримала назву Santé.

Популярний бельгійський співак Stromae вперше за три роки випустив нову пісню.

Артист оприлюднив композицію під назвою Santé 15 жовтня. Пісня за цей час зібрала понад 4 млн переглядів на YouTube.

Кадри з кліпу нової пісні Stromae / скріншот з відео

Цікаво те, що кліп на нову пісню зняла в Києві українська продакш-компанія shelter.film. У відеороботі показується рутинна праця людей, які, попри труднощі, отримують від неї задоволення. Режисером кліпу став Ярослав Моравець.

Кадри з кліпу нової пісні Stromae / скріншот з відео

"Ми хотіли розповісти історії звичайних людей, які щодня багато працюють, щоб зробити наше життя комфортнішим. У кліпі ми показали людей із різних сфер та частин світу: оператора кол-центру десь в Африці, працівників ресторану на Близькому Сході, риболова зі Східної Європи", – поділилась продюсерка Даша Дерягіна, пише "Слух".

Зазначимо, Stromae – популярний бельгійський співак. Він став відомий завдяки таким хітам: Alors On Danse, Papaoutai та Formidable.

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