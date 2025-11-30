Співак Вадим Олійник повідомив про розрив із дівчиною та назвав причину

Вадим Олійник / © instagram.com/oleynikvadim

Ексучасник гурту "ДіО.фільми", співак Вадим Олійник повідомив про розрив із дівчиною, стилісткою Софією Нестеренко.

Пара протягом чотирьох років крутила роман. Та ще на початку січня Вадим Олійник повідомив про кризу в стосунках, що він із коханою вирішив взяти паузу та навіть роз'їхався. І ось в інтерв'ю Славі Дьоміну виконавець зізнається, що вони не змогли подолати негаразди. Врешті, закохані розійшлися. Хоч до конкретики Вадим Олійник не вдається, але запевняє, що це було їхнє спільне рішення. Також артист наголошує, що вони залишились в чудових стосунках та не тримають зла одне на одного.

"Вже рік не в стосунках. Ініціаторами ми були удвох. Так сталося, що наші дороги розійшлися. Але ми в дуже гарних стосунках залишились як друзі, як люди, які кохали одне одного, гарно проводили час. Я лише з подякою та повагою ставлюся до неї", - ділиться артист.

Вадим Олійник та його колишня дівчина Софія / © instagram.com/oleynikvadim

Наразі Вадим Олійник не шукає нових стосунків. Однак співак мріє у майбутньому закохатися, створити сім'ю та стати батьком. Та поки артист приділяє вільний час роботі.

"Звісно, я хочу одружуватись як і всі люди, які шукають справжнього кохання, хочуть сім'ю, дітей. Звісно, так! Це правда! Але зараз я не ставлю собі за мету, що мені потрібно когось знайти для того, щоб одружитися", - зізнається артист.

