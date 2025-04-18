Співак Вадим Олійник прокоментував роман з Бєлєнь після її розриву з Тереном

Вадим Олійник та Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

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Ексучасник колективу "ДіО.фільми" співак Вадим Олійник поділився подробицями свого особистого життя.

Виконавцю свого часу приписали роман з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь. Такі чутки виникли після їхніх спільних фото. В програмі "Люкс ФМ" Вадим розставив усі крапки над "і" та зізнався, що між ними панує лише дружба, яка зародилася під час роботи в спільному проєкті.

"Ми з Інною не зустрічаємося та я не кликав її на каву. Вона дуже гарна дівчина, ми знімалися з нею в одному телепроєкті. Це не "Холостяк", ні. Там і познайомилися, спілкувалися, але не більше", — пояснив Олійник.

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Інна Бєлєнь

Зазначимо, тривалий час виконавець перебував у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко. На початку цього року він розповів про їхню серйозну кризу. Пара навіть роз'їхалася, взявши паузу. Але тепер Олійник публічно оголосив, що розійшовся з ексобраницею на мирній ноті. Ба більше, одразу після цього співак зі словами "чому б і ні" зізнався, що не відмовився б стати героєм шоу "Холостяк".

"Нічого не сталося такого. Просто кожен пішов своїм шляхом. Я дуже вдячний за ці стосунки, як і вона. Ми з повагою одне до одного ставимося. Вже пів року (не разом — прим. ред.)", — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов прокоментував чутки довкола особистого життя та розповів про сексуальні вподобання.