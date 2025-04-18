ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1215
Час на прочитання
2 хв

Співак Вадим Олійник прокоментував роман з Бєлєнь після її розриву з Тереном

Артист заявив про готовність до нових романів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Вадим Олійник та Інна Бєлєнь

Вадим Олійник та Інна Бєлєнь / © instagram.com/innka_belen

Ексучасник колективу "ДіО.фільми" співак Вадим Олійник поділився подробицями свого особистого життя.

Виконавцю свого часу приписали роман з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь. Такі чутки виникли після їхніх спільних фото. В програмі "Люкс ФМ" Вадим розставив усі крапки над "і" та зізнався, що між ними панує лише дружба, яка зародилася під час роботи в спільному проєкті.

"Ми з Інною не зустрічаємося та я не кликав її на каву. Вона дуже гарна дівчина, ми знімалися з нею в одному телепроєкті. Це не "Холостяк", ні. Там і познайомилися, спілкувалися, але не більше", — пояснив Олійник.

Інна Бєлєнь

Інна Бєлєнь

Зазначимо, тривалий час виконавець перебував у стосунках зі стилісткою Софією Нестеренко. На початку цього року він розповів про їхню серйозну кризу. Пара навіть роз'їхалася, взявши паузу. Але тепер Олійник публічно оголосив, що розійшовся з ексобраницею на мирній ноті. Ба більше, одразу після цього співак зі словами "чому б і ні" зізнався, що не відмовився б стати героєм шоу "Холостяк".

"Нічого не сталося такого. Просто кожен пішов своїм шляхом. Я дуже вдячний за ці стосунки, як і вона. Ми з повагою одне до одного ставимося. Вже пів року (не разом — прим. ред.)", — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Олексій Суханов прокоментував чутки довкола особистого життя та розповів про сексуальні вподобання.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie