Співак-військовий Девід Аксельрод після реабілітації повернувся до служби і розкрив деталі

Український артист Девід Аксельрод, який від початку повномасштабної війни став до лав захисників, уперше за тривалий період поділився подробицями служби та непростого відновлення після травми.

Виконавець зізнається, що нині його життя кардинально змінилося, а публічна діяльність відійшла на другий план. За словами артиста, ще від перших днів вторгнення він повністю занурився у військову реальність — долучився до територіальної оборони, активно працював у благодійному фонді, а згодом продовжив службу вже у складі Національна гвардія України.

«Якщо чесно, зараз просто не до цього. Пріоритети змінилися: мова не про кар’єру і не про медійну присутність, а про значно базовіші речі — щоб ми вистояли і перемогли. З перших днів повномасштабної війни я фактично жив у цьому режимі 24/7: займався нашим благодійним фондом, був у ТРО, зараз служу в Нацгвардії. Пішов добровольцем — це було абсолютно свідоме рішення. Звісно, цей шлях не був простим», — відверто поділився співак в інтерв’ю oboz.ua.

Втім, служба виявилася непростою: під час одного з виїздів артист отримав серйозну травму коліна, яка змусила його тимчасово відійти від виконання обов’язків. Після ушкодження йому довелося перенести кілька операцій і пройти тривалий період реабілітації. Попри всі труднощі, після тривалого лікування та реабілітації співак зміг повернутися до служби. Нині він знову виконує військові завдання.

«На одному з виїздів отримав травму — далі операція, потім ще одна. Саме в той період завершився контракт із ТРО, і постало питання: що далі. Я фактично на рік випав із активної служби — операції, реабілітація, поступове повернення у форму. Але коли відновився — повернувся знову до служби — вже в Нацгвардію», — додав Девід.

