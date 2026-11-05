Співак-військовий пояснив, як під час служби їздить з концертами за кордон: "Порівнюють з Козловським"

Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

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Український співак і композитор Олександр Кварта, який служить у війську, пояснив, як виїжджає з концертами за кордон.

Від серпня минулого року артист є військовим. Виконавець став частиною Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Однак це не заважає йому виїжджати за кордон із концертами, за що він стикається з критикою. На проєкті «СучЦукрМуз» Олександр Кварта пояснив, що все робить в межах закону. Зокрема, він виконує відповідні завдання від командирів.

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«Дуже часто мене порівнюють з Козловським. Я — військовий, я — чинний військовий, я не списався. І те, що вам не складається в голові, що солдат ЗСУ може при цьому і співати, і бути за кордоном, — це ж ваші проблеми, а не мої. У мене є свої завдання. У мене є свої командири, які відправляють мене на ці завдання. І вся ваша оця жаб’яча давка не робить честі вам. Від гавкання собак караван же ж не спиняється», — пояснив співак.

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Олександр Кварта / © instagram.com/avkvarta

Артист виїжджає за кордон не просто так, а з концертами, завдяки яким закриває потреби своєї бригади. Олександр Кварта говорить, що вже привіз автобус, мінівен та пікап. І все це завдяки гастролям закордонними містами.

«Ось тільки-тільки закрив із Парижа буса. Він уже в Україні, і він приїжджає на мою частину з Лондона. Так само був Т5 привезений. Це із крайнього Лондона. Перед цим я був у Нідерландах, Португалії. Перед цим у Лондоні був на Новий рік — L200. Така робота!» — пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно зірка фільму «Кіллхаус» Денис Капустін розповів, як мобілізувався до ЗСУ. Актор розкрив, ким служить і як його змінила війна.

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