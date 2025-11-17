- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 384
- Час на прочитання
- 2 хв
Співак-воїн Ярмак розніс відомих українських зірок через позицію і дорікнув їм за минуле: "Це злочин"
Знаменитість поділився думкою, яке майбутнє може чекати на таких артистів.
Український співак та громадський активіст Ярмак різко висловився про позицію деяких відомих українських артистів і їхні дії у минулому.
Зокрема, зірка оцінив діяльність артистів, які під час повномасштабного вторгнення відмовилися від всього, що пов’язує з державою-терористкою, та перекладають старі російськомовні пісні. На це Ярмак відреагував неоднозначно. Він пригадав випадки, як до 2022 року ці ж зірки не вбачали проблеми у дружбі з росіянами й виступами для них. Співак таких колег назвав «перевзуваками».
«Загалом це добре, що вони рухаються в той бік (перекладу своїх російськомовних хітів на українську — прим. ред.). Але для мене це пристосуванство. Тому що дуже багато з них від 2014 року то про Україну пишуть, то вони з російськими артистами, то вони до Росії їздять на корпоративи для газпрому. Я на них не розраховую ні культурно, ні соціально — ніяк. Я ніяк не ставлюсь, не перетинаюсь. Але вони дуже розумні насправді, дуже якісні „перевзуваки“. Бо бачу, як вони залучають до співпраці людей, які дійсно рухали українську культуру», — наголосив артист в інтерв’ю «Рандеву».
Ярмак додав, що такий нинішній патріотизм артиста не компенсує його минулі дії. При цьому військовий наголосив, що не закликає до виключення таких зірок із культурного простору, проте вважає, що у майбутньому слід орієнтуватися вже на інших.
«Хороша ввічлива людина — це не показник. Дуже багато жахливих справ було зроблено до, які й сформували жахливий наслідок для нас сьогодні. Це теж злочин. Вважаю, що вони мають бути у нашому просторі, країні, ми не маємо їх бити чи „викидати в смітник“. Ось у них є там своє середовище. Я пам’ятаю, як вони класно всі дружили у 2018-2021 роки. Це була окрема каста. Вони селилися разом, ставали родичами. Ось хай і живуть собі далі, а нам треба формувати інше. І бажано не з ними», — підсумував виконавець, який нині воює в ЗСУ.
