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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
964
Час на прочитання
2 хв

Співак-воїн Хливнюк зробив емоційну заяву про російську мову під час війни: "Тригер не прибереш"

Артист назавжди відмовився від мови держави-терористки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Фронтмен українського гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, який служить у лавах ЗСУ, пояснив важливість витіснення російської мови з українського простору.

Виконавець стверджує, що назавжди позбувся мови катів після побаченого на передовій. Він зізнається, що йому одразу стає некомфортно в російськомовному середовищі, і в інтерв'ю Миколі Халезіну підкреслив, що мова — важливий складник функціонування України. Зокрема, без неї ми втратимо націю, адже інакше не буде жодної ідентифікації українців як окремого народу.

“Після побачених жахіть стоїть настільки протестний заслон, що я просто не сприймаю. Людина — істота, яка в часи поневірянь дуже сильно реагує на свій–чужий. Свій — це умовно той, хто в печеру віднесе і залікує рани, а чужий — той, хто знищить, щоб забрати щось. І якщо забрати відчуття, коли не бачиш нічого, не нюхаєш, не знаєш, де ти вночі, наприклад, то тоді єдиним тригером на свій–чужий лишається мова. Ворожа мова буде назавжди ворожою, а рідна — назавжди рідною. І ти, як толерантна людина, зможеш терпіти, вдавати, що все добре, але повернутися до базових налаштувань, коли це було нормально, ти вже не зможеш, адже цією мовою оперують кати", — наголосив Хливнюк.

Андрій Хливнюк на фронті / © instagram.com/andriihorolski

Андрій Хливнюк на фронті / © instagram.com/andriihorolski

Водночас Хливнюк пояснив, чому негативно ставиться до так званих “хороших росіян”. За словами музиканта, у свідомості він уже давно має установку, що будь-що російське — це зло. Тож для жодних громадян держави-терористки не може зробити виключення.

“Боротьба триває. Доводь потім 300 разів, що “це художник, поет, що він проти, що він дисидент, утікач і він навіть донатить на Збройні сили, “сили добра”, але тригер уже не прибереш!” — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливнюк вперше за роки замовчування особистого життя заявив, що розлучився. Співак зізнався, як це на нього вплинуло.

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Дата публікації
Кількість переглядів
964
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