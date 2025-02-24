Співак-воїн Тамерлан розсекретив свої бізнеси та скільки коштів вони приносять під час війни

Учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів про доходи під час війни.

Як зізнається артист, крім служби, він також займається бізнесами. Зокрема, отримує відсоток від товарів, які завіз до України ще в часи коронавірусу, а також інвестує у стартапи. Тамерлан говорить, що на місяць його заробіток може сягати п’яти тис. доларів. З них на базові потреби він витрачає до 70 тис. грн, а решту вкладає у бізнеси. Водночас він зізнався, що не спонсорує кар'єру дружини-співачки Альони Омаргалієвої.

"Так, бізнес існує. Це декілька напрямів, які ми запускали в період коронавірусу: сфера обслуговування. Ми завезли багато торгових марок, які зараз дуже активно продаються в мережах і з цього щось "капає". Дохід приносять і окремі проєкти, в які ми інвестуємо та запускаємо. Це стартапи. Також до повномасштабного ми гралися з нерухомістю: інвестували в будинки на стадії будівництва. Але у грудні 2021 року продали. Заробляю по-різному. Але є база – близько 60-70 тис. грн. Всі побутові витрати на мені, але не творчість Альони. Вона працює зі своїми бюджетами. За місяць у середньому отримую понад п'ять тис. доларів", – розповів Тамерлан в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

До того ж від 2021 року співак працює помічником у товариша, нардепа Андрія Стріхарського. Він запевняє, що жодної зарплати не отримує. Але попри це має іншу корисну винагороду – зв'язки, які допомагають йому постачати необхідне військовим і цивільним.

"Не отримую зарплату. Це на громадських засадах. Це бонус працювати в громадському секторі, бо завдяки цьому можна домовлятися. Нам вдалося затягнути багато гуманітарної допомоги й десь військової. Бо я багато спілкуюся з оборонкомітетом і депутатами. В плідній співпраці робимо файні речі", - пояснив артист.

Нагадаємо, нещодавно Тамерлан ділився подробицями життя мами в Росії та чому вона не покине її під час війни.

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