Співак-воїн Тамерлан висловився про маму та чому вона живе в РФ під час війни

Учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів про маму.

Рідна людина виконавця живе в Росії. За словами Тамерлана, вони досі підтримують зв'язок і цікавляться справами один одного. Утім, це вдається робити не дуже часто. Тим не менш, щодо її політичних поглядів зірка не став висловлюватися задля безпеки рідної людини. Так само мама Тамерлана не реагує на його військову службу в ЗСУ на території Курщини. До того ж виконавець пояснив, що мама не покидає державу-терористку через свій "вік, звички та страх".

Тамерлан / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

"Ми дуже мало спілкуємося. З цього приводу жодних коментарів не було. Саме як справи вона прекрасно розуміє. Запитує, як онук Тимур і про його успіхи у школі та спорті. Все в цьому колі. Я би не хотів на цьому акцентувати увагу. Є багато тих, хто розуміє, що коїться по той бік, але нічого не можуть вдіяти. Тому що звички, вік і багато чого тебе тримає там. До того ж вони всі в страху живуть. Виїхала молодь", - зазначив Тамерлан в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Скрипка пригадав, як провів дитинство в Росії та здивував, як тоді до нього ставилися.